***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2023 17:34
IN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.01.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086664 Değerlendirildi Evet Denetim Komitesi (Başkan) - Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)- Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
ZEHRA ZEYNEP DERELİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.12.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086664 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Üye) - Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094286
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,8093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0827
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7520
18:051.102,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -15,06
|Açılış
|: 1.102,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7687
|18,7752
|% 0,18
|
|Euro
|19,7650
|19,7809
|% -0,56
|
|Sterlin
|22,2367
|22,3482
|% -1,32
|
|Frank
|19,9428
|20,0630
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9798
|5,0048
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-24,81
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-14,62
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.494
|7.570
|-56,00
|
|Yarım
|3.629
|3.700
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.820
|1.850
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|13,98
|14,01
|-0,33
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DERIM, GOLTS, CRDFA, ENJSA, PNLSN, TEKTU, TSKB, KLSYN, RYSAS, UMPAS
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17:49
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17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 17 kaybederek (% -6.82 ) 5, 581
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17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
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17:34
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