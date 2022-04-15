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***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

15.04.2022 18:18
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/04/2022
Karar Sayısı
2022/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA İLIŞKIN ESASLAR TEBLIĞI'NIN İKINCI BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESI GEREĞINCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve Denetimden Sorumlu Komite'nin de onayı alınarak 15.04.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 01.01.2022 - 31.03.2022 ara döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tabloları ve Yönetim Kurulu faaliyet raporuna yönelik olarak
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve bunlara ait açıklamaları içeren dipnotlar ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve bunlara ait dipnotlar ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına  göre hazırlanmış finansal tabloların ve bunlara ait dipnotların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını 
beyan ederiz.
Burak ALTAY                                                       Ali Kemal KAZANCI
Yönetim Kurulu Başkanı                                         Yönetim Kurulu Başkan Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021214


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