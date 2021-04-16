***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇan2 Termik A.Ş.'nin 15.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928989BIST