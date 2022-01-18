***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarakŞirketimizin Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Necdet Akşay'ın seçilmesine,Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Necdet Akşay ve Sayın Mehmet Erdem Aykın'ın' seçilmesine,Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Komite Başkanı olarak Sayın Necdet Akşay'ın, Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.Komitelerin görev ve çalışma esasları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995002BIST