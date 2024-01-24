***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.01.2024 17:18
***CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak
Şirketimizin Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'nin seçilmelerine
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmelerine
Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Komite Başkanı olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'nin ve Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmelerine
toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242563
BIST