***CANTE* *DGGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.03.2023 18:31
***CANTE******DGGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CANTE, DGGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CANTE.E ve DGGYO.E paylarında 31/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129908
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0486
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2152
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.219,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,83
|Açılış
|: 1.219,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.220,01
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1645
|19,1687
|% 0,25
|
|Euro
|20,9358
|20,9737
|% 1,04
|
|Sterlin
|23,6430
|23,7616
|% 0,62
|
|Frank
|20,8846
|21,0104
|% 0,64
|
|Riyal
|5,0911
|5,1166
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|15,23
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.219
|10,38
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.209
|8.306
|30,00
|
|Yarım
|4.024
|4.065
|15,00
|
|Çeyrek
|2.012
|2.032
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,65
|0,29
|
|B. Petrol
|78,63
|78,63
|1,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
-
17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem