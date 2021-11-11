***CANTE* *ETILR* *BASGZ* *SAMAT* *MMCAS* *ISKPL* *GESAN* *INFO* *ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
11.11.2021 13:54
***CANTE******ETILR******BASGZ******SAMAT******MMCAS******ISKPL******GESAN******INFO******ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ALMAD, BASGZ, CANTE, ETILR, GESAN, ISKPL, INFO, MMCAS, SAMAT
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAALYAG91A8 ALMAD E 3.049.809,512 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREBSGZ00037 BASGZ E 759.258,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ ÇAN2 TERMİK A.Ş TRECAN200011 CANTE E 2.533.018,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREEIBG00017 ETILR E 39.346,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. TREGESN00029 GESAN E 7.900,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. TREISKP00027 ISKPL E 834.020,806 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TREINFM00017 INFO E 1.105.599,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. TREGNTR00011 MMCAS E 23.600,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRESRAY00013 SAMAT E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977010
BIST