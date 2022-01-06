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***CANTE* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından

06.01.2022 18:55
***CANTE* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Hal


***CANTE******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Çan2 Termik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.      Saygılarımızla,      Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989588


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ORCAY 29,14 13.737.851 % 9,96  
NIBAS 13,81 35.405.108 % 9,95  
HUBVC 10,07 21.684.993 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.903.337 % 9,91  
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Riyal 3,6623 3,6806 % 1,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 -20,34  
Altın Gr. 794 794 -0,46  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,08 22,10 -0,65  
Gümüş Gr. 9,79 9,80 -0,20  
B. Petrol 82,15 82,15 1,35  
Seans Raporu 18:05
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