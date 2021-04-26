***CANTE* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
26.04.2021 09:57
***CANTE******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Çan2 Termik A.Ş. paylarının halka arzında, payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Tera Portföy Yönetim A.Ş. 13.400.645 % 18,02 Portföy Yönetimi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. 12.742.051 % 17,14 Portföy Yönetimi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930798
BIST
11:541.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 20,18
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.366
En Düşük
1.344
11:548,3206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0482
|Açılış
|: 8,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2925
11:5410,0801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0595
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0501
11:54475,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,79
|Açılış
|: 475,47
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:54
|MAALT
|193,60
|6.299.117
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.732.971
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.992.695
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|BJKAS
|8,02
|59.811.932
|% -8,34
|
|GLYHO
|3,64
|37.701.972
|% -6,91
|
|FENER
|31,36
|28.928.504
|% -6,89
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|GWIND
|5,94
|518.468.848
|% 6,83
|
|EREGL
|18,66
|481.212.225
|% 3,72
|
|GARAN
|7,10
|473.463.599
|% 0,42
|
|PETKM
|6,41
|387.602.684
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,03
|277.774.485
|% 0,86
|
|GWIND
|5,94
|518.468.848
|% 6,83
|
|YKBNK
|2,09
|165.130.325
|% 0,48
|
|GARAN
|7,10
|473.463.599
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,82
|112.817.067
|% 1,11
|
|PETKM
|6,41
|387.602.684
|% 1,91
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3176
|8,3206
|% -0,58
|
|Euro
|10,0690
|10,0801
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,5155
|11,5732
|% -0,57
|
|Frank
|9,0539
|9,1085
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -0,69
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|3,53
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|2,00
|
|Tam
|3.129
|3.209
|5,74
|
|Yarım
|1.512
|1.553
|2,78
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|-0,92
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
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12:09PEGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 647, 393 adet işlem
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 92 artarak (% 1.34 ) 1, 432
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12:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, GWIND
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12:08XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 5, 238.00 milyon TL de
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12:08MAALT
Yüzde 10.00 oranında artışla 193.60 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 117 adet işlem