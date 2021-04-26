***CANTE* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 09:53
***CANTE******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [CANTE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çan2 Termik A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930796
BIST
11:301.363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 17,99
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:308,3118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0570
|Açılış
|: 8,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2968
11:3010,0677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0719
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0574
11:30476,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,54
|Açılış
|: 476,72
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:30
|MAALT
|193,60
|6.220.515
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.665.646
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.954.479
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,61
|34.604.666
|% -7,67
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|BJKAS
|8,19
|42.199.168
|% -6,40
|
|FENER
|32,06
|25.142.508
|% -4,81
|
|GWIND
|5,91
|455.409.684
|% 6,29
|
|GARAN
|7,10
|449.917.820
|% 0,42
|
|EREGL
|18,60
|406.820.739
|% 3,39
|
|PETKM
|6,38
|325.988.189
|% 1,43
|
|KRDMD
|7,04
|261.309.259
|% 1,00
|
|GWIND
|5,91
|455.409.684
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,09
|143.829.728
|% 0,48
|
|GARAN
|7,10
|449.917.820
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,82
|109.881.123
|% 1,11
|
|TSKB
|1,22
|62.649.886
|% 0,83
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3092
|8,3118
|% -0,68
|
|Euro
|10,0557
|10,0677
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,5571
|11,6150
|% -0,21
|
|Frank
|9,0659
|9,1205
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2130
|2,2241
|% -0,53
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|3,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,49
|64,49
|-0,93
|