***CANTE* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 09:59
***CANTE******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çan2 Termik A.Ş.'nin halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930799
BIST
11:131.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 20,05
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:138,3183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0505
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2968
11:1310,0817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0579
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0574
11:13477,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,87
|Açılış
|: 477,40
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
476,32
BIST En Aktif Hisseler11:11
|MAALT
|193,60
|6.145.592
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|7.497.652
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.758.918
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,62
|31.140.662
|% -7,42
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|BJKAS
|8,24
|38.859.570
|% -5,83
|
|FENER
|31,96
|23.567.569
|% -5,11
|
|GARAN
|7,10
|399.762.074
|% 0,42
|
|EREGL
|18,53
|340.037.964
|% 3,00
|
|GWIND
|5,96
|336.022.194
|% 7,19
|
|PETKM
|6,40
|302.082.038
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,02
|223.182.588
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,10
|121.690.793
|% 0,96
|
|GARAN
|7,10
|399.762.074
|% 0,42
|
|GWIND
|5,96
|336.022.194
|% 7,19
|
|EKGYO
|1,82
|94.723.260
|% 1,11
|
|PETKM
|6,40
|302.082.038
|% 1,75
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3204
|8,3244
|% -0,53
|
|Euro
|10,0686
|10,0763
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,5862
|11,6443
|% 0,04
|
|Frank
|9,0948
|9,1496
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2183
|2,2294
|% -0,30
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,01
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|-0,63
|