***CANTE* *IHGZT* *UNLU* *NUGYO* *MERCN* *DGKLB* *BIOEN* *TSPOR* *BTCIM* *BRKO* *IZMDC* *KZBGY* *QUAGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören









***CANTE******IHGZT******UNLU******NUGYO******MERCN******DGKLB******BIOEN******TSPOR******BTCIM******BRKO******IZMDC******KZBGY******QUAGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BIOEN, BRKO, BTCIM, CANTE, DGKLB, IHGZT, IZMDC, KZBGY, MERCN, NUGYO, QUAGR, TSPOR, UNLUSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BIOEN 1 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E BEHİYE KAYA 17.765,000BIOEN 2 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E ERAY TANRIVERDİ 70.000,000BIOEN 3 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E NESLİHAN KAYA 22.500,000BRKO 4 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ABDULKADİR ŞURGUN 7.831,520BTCIM 5 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E MUSTAFA YÜKSEL KAŞLI 15.300,353CANTE 6 ÇAN2 TERMİK A.Ş E BEHİYE KAYA 1.630,000DGKLB 7 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NESLİHAN KAYA 25.500,000IHGZT 8 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. E BEHİYE KAYA 10.000,000IZMDC 9 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. E BEHİYE KAYA 3.500,000KZBGY 10 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SERAP KAYA 300,000MERCN 11 MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SERAP KAYA 67,000NUGYO 12 NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ERAY TANRIVERDİ 21.709,000NUGYO 13 NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ERAY TANRIVERDİ 32.706,000NUGYO 14 NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HÜSEYİN TANRIVERDİ 2.918,000QUAGR 15 QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SERAP KAYA 58,000TSPOR 16 TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. E ŞEYHMUS GÜLTEKİN 150.000,000UNLU 17 ÜNLÜ HOLDİNG YATIRIM A.Ş. E SERAP KAYA 194,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964546BIST