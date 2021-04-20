***CANTE* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
20.04.2021 16:18
***CANTE******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çan2 Termik A.Ş'nin
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929641
BIST
16:201.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,57
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
16:208,1165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
16:209,7759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0369
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
16:20461,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,16
|Açılış
|: 461,70
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler16:20
|JANTS
|709,50
|48.405.671
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.149.804
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.225.463
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,19
|20.659.016
|% 7,91
|
|KUTPO
|51,30
|51.996.873
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.554.327
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|452.723
|% -9,98
|
|GARAN
|7,11
|1.223.484.751
|% 1,57
|
|EREGL
|18,25
|1.008.741.106
|% 0,50
|
|PETKM
|6,52
|832.246.340
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,85
|660.712.501
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,32
|579.455.282
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,85
|660.712.501
|% -0,54
|
|GARAN
|7,11
|1.223.484.751
|% 1,57
|
|TSKB
|1,28
|205.204.324
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,14
|340.911.795
|% 2,88
|
|PETKM
|6,52
|832.246.340
|% -1,36
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1093
|8,1165
|% 0,35
|
|Euro
|9,7691
|9,7759
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,2991
|11,3558
|% 0,21
|
|Frank
|8,8291
|8,8822
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1584
|2,1693
|% 0,42
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,38
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,40
|67,40
|0,35
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:30PRZMA
Yüzde 4.57 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 052, 379 adet işlem
-
16:29BRISA
Yüzde 6.13 oranında artışla 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 520, 484 adet işlem
-
16:28OYAYO
Yüzde 7.64 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 524, 424 adet işlem
-
16:27TRGYO
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 555, 642 adet işlem
-
16:26OYAYO
Yüzde 7.25 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 498, 192 adet işlem