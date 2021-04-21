***CANTE* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
21.04.2021 11:05
***CANTE******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çan-2 Termik A.Ş.Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929940
BIST
12:421.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -18,58
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:428,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0937
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2056
En Düşük
8,0986
12:429,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0957
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8718
En Düşük
9,7531
12:42467,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,77
|Açılış
|: 467,59
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
468,81
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:42
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.544.216
|% 9,52
|
|FENER
|34,94
|75.689.119
|% 9,19
|
|JANTS
|768,10
|49.273.226
|% 8,26
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.757.638
|% -10,00
|
|BNTAS
|4,99
|36.534.282
|% -9,93
|
|ANELE
|4,46
|86.267.618
|% -9,90
|
|GOLTS
|43,20
|7.005.028
|% -9,81
|
|YAYLA
|2,86
|9.987.740
|% -9,78
|
|PETKM
|6,42
|689.845.937
|% -2,28
|
|GARAN
|6,97
|491.793.800
|% -1,69
|
|EREGL
|18,17
|476.139.938
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,15
|338.692.943
|% -0,69
|
|THYAO
|11,11
|244.106.632
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,07
|226.245.416
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|689.845.937
|% -2,28
|
|ODAS
|2,48
|187.304.206
|% -8,82
|
|GARAN
|6,97
|491.793.800
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,82
|119.229.234
|% -1,09
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1957
|8,2009
|% 1,16
|
|Euro
|9,8541
|9,8646
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,3679
|11,4249
|% 0,87
|
|Frank
|8,8902
|8,9437
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1775
|2,1884
|% 1,01
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,56
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.099
|3.146
|38,00
|
|Tam
|3.083
|3.163
|41,12
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|19,89
|
|Çeyrek
|747
|765
|9,95
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|65,62
|65,62
|-0,95
|