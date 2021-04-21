***CANTE* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
21.04.2021 07:47
***CANTE******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir. Çan2 Termik A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929796
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1266
En Düşük
8,0986
18:059,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7989
En Düşük
9,7531
18:05464,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,06
|Açılış
|: 464,88
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
465,66
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.527.825
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|ESCOM
|5,13
|10.964.562
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1139
|8,1159
|% 0,11
|
|Euro
|9,7793
|9,7989
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,2662
|11,3227
|% -0,04
|
|Frank
|8,8214
|8,8745
|% 0,00
|
|Riyal
|2,1581
|2,1690
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
Seans Raporu
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