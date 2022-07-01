***CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
01.07.2022 20:41
***CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 04.07.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
BERK ERBEY 44700437
BERKAN GÜLEN 44561582
EFEHAN AYDEMİR 44415638
EMRE ERBEY 43053652
KÜBRA YILMAZ 45473966
MUHAMMED YARIZ 43079819
NURİ MERT DİNÇ 45070025
SERHAT GÜVEN 44621026
TUĞBA DEĞER 14387009
YALÇIN ÇELİKBAŞ 25559989
YELİZ BULUT 47025729
Karar 2022/34 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040894
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0632
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0768
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05971,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,47
|Açılış
|: 971,39
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,35
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7573
|16,7616
|% 0,38
|
|Euro
|17,4348
|17,4506
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,1327
|20,2337
|% -0,67
|
|Frank
|17,3504
|17,4549
|% -0,34
|
|Riyal
|4,4524
|4,4747
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-3,18
|
|Altın Gr.
|971
|971
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.469
|6.581
|-9,00
|
|Yarım
|3.166
|3.218
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.609
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,77
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,65
|