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***CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

29.12.2022 22:02
***CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [CANTE]
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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Kurul Karar Organı'nın 29.12.2022 tarihli toplantısında, Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, Kurulun 01.07.2022 tarih ve 2022/34 sayılı Bülteninde ilan edilen karar uyarınca, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında, aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında uygulanmakta olan geçici işlem yasağının, Tedbirler Tebliği'nin 6/1 maddesi çerçevesinde, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı Adı Soyadı/Unvanı MKK Sicil No
BERK ERBEY  44700437
BERKAN GÜLEN 44561582
EFEHAN AYDEMİR  44415638
EMRE ERBEY  43053652 
KÜBRA YILMAZ 45473966 
MUHAMMED YARIZ 43079819 
NURİ MERT DİNÇ 45070025 
SERHAT GÜVEN  44621026
TUĞBA DEĞER 14387009 
YALÇIN ÇELİKBAŞ 25559989 
YELİZ BULUT 47025729 
Karar 2022/73 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091331


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