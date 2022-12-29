***CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
29.12.2022 22:02
***CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurul Karar Organı'nın 29.12.2022 tarihli toplantısında, Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, Kurulun 01.07.2022 tarih ve 2022/34 sayılı Bülteninde ilan edilen karar uyarınca, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında, aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında uygulanmakta olan geçici işlem yasağının, Tedbirler Tebliği'nin 6/1 maddesi çerçevesinde, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı Adı Soyadı/Unvanı MKK Sicil No
BERK ERBEY 44700437
BERKAN GÜLEN 44561582
EFEHAN AYDEMİR 44415638
EMRE ERBEY 43053652
KÜBRA YILMAZ 45473966
MUHAMMED YARIZ 43079819
NURİ MERT DİNÇ 45070025
SERHAT GÜVEN 44621026
TUĞBA DEĞER 14387009
YALÇIN ÇELİKBAŞ 25559989
YELİZ BULUT 47025729
Karar 2022/73 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091331
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1464
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0316
En Düşük
19,8499
18:051.091,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,64
|Açılış
|: 1.091,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,88
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6994
|18,7140
|% 0,02
|
|Euro
|19,9661
|20,0030
|% 0,74
|
|Sterlin
|22,4988
|22,6116
|% 0,35
|
|Frank
|20,1803
|20,3019
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9587
|4,9836
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|10,49
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.093
|6,80
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.374
|7.440
|50,00
|
|Yarım
|3.571
|3.636
|18,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.818
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,27
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında