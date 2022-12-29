***CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [CANTE]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurul Karar Organı'nın 29.12.2022 tarihli toplantısında, Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, Kurulun 01.07.2022 tarih ve 2022/34 sayılı Bülteninde ilan edilen karar uyarınca, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında, aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında uygulanmakta olan geçici işlem yasağının, Tedbirler Tebliği'nin 6/1 maddesi çerçevesinde, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.Yatırımcı Adı Soyadı/Unvanı MKK Sicil NoBERK ERBEY 44700437BERKAN GÜLEN 44561582EFEHAN AYDEMİR 44415638EMRE ERBEY 43053652KÜBRA YILMAZ 45473966MUHAMMED YARIZ 43079819NURİ MERT DİNÇ 45070025SERHAT GÜVEN 44621026TUĞBA DEĞER 14387009YALÇIN ÇELİKBAŞ 25559989YELİZ BULUT 47025729Karar 2022/73 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091331BIST