***CANTE* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
21.04.2021 14:32
***CANTE******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
cante fiyat tespit raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929999
BIST
15:301.340
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -24,88
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:308,1833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0761
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:309,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0810
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:30469,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,60
|Açılış
|: 469,42
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.661.795
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.259.965
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|10.735.992
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.686.612
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,66
|4.349.077
|% -9,96
|
|PETKM
|6,42
|769.772.733
|% -2,28
|
|EREGL
|18,23
|746.516.470
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|721.303.667
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,06
|457.754.758
|% -1,94
|
|THYAO
|10,94
|342.275.788
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,07
|310.490.814
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|769.772.733
|% -2,28
|
|GARAN
|6,96
|721.303.667
|% -1,83
|
|ODAS
|2,45
|223.086.505
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|148.390.283
|% -1,09
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1797
|8,1833
|% 0,94
|
|Euro
|9,8421
|9,8499
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,3470
|11,4039
|% 0,68
|
|Frank
|8,8724
|8,9259
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1735
|2,1844
|% 0,83
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,24
|
|Altın Gr.
|469
|469
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|43,65
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|21,11
|
|Çeyrek
|748
|766
|10,56
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,53
|65,53
|-1,04
|