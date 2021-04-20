***CANTE* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
20.04.2021 14:54
***CANTE******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çan2 Termik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporunu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929627
BIST
15:561.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
15:568,1195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
15:569,7797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0407
|Açılış
|: 9,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
15:56462,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,68
|Açılış
|: 462,22
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler15:56
|JANTS
|709,50
|47.201.650
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.119.815
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.183.668
|% 9,88
|
|ADEL
|24,98
|28.201.124
|% 8,33
|
|FADE
|14,40
|34.977.322
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|51.751.762
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.499.392
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,12
|1.173.041.659
|% 1,71
|
|EREGL
|18,18
|885.749.133
|% 0,11
|
|PETKM
|6,61
|740.749.156
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|616.369.885
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,32
|544.403.444
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,86
|616.369.885
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.173.041.659
|% 1,71
|
|TSKB
|1,28
|204.908.820
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,15
|326.714.830
|% 3,37
|
|PETKM
|6,61
|740.749.156
|% 0,00
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1148
|8,1195
|% 0,39
|
|Euro
|9,7732
|9,7797
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2974
|11,3540
|% 0,20
|
|Frank
|8,8258
|8,8789
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1581
|2,1689
|% 0,40
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,86
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|4,00
|
|Tam
|3.040
|3.116
|0,86
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|0,41
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|0,48
|
Seans Raporu
15:56
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 64 artarak (% 0.14 ) 1, 194
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