***CANTE* *ODAS*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CANTE******ODAS*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ODAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2024 yılı Haziran ayına kadar ödemekle yükümlü olduğu toplam 46 Mn Euro tutarındaki yabancı para birimi cinsinden anapara ve faiz ödemelerinin tamamını Euro bazlı mevduat ile birlikte forward işlemleri de yaparak kur riskini kapatmıştir (hedgelemiştir).Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030879BIST