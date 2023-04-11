***CANTE* *ODAS*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2023 16:51
***CANTE******ODAS*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 14.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere tarafımıza EPDK tarafından iletilen 13.01.2023 tarihli yazıya müteakip olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik dava açılmış, ilk etapta yürütmenin durdurulmasına yönelik talebimiz bugün itibariyle ulaşan bilgiye göre Ankara 8. İdari Dava Dairesinin kararı ile reddedilmiştir. Ancak davanın Ankara 10. İdare Mahkemesinde esastan görülmesine devam edilmektedir.
Söz konusu süreç şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, henüz nihai hale ulaşmış bir karar söz konusu değildir ve gelişme oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136437
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|8,00
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|8.615
|37,00
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|8.605
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|4.210
|12,00
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