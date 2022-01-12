***CANTE* *ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***CANTE******ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [CANTE]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş. olarak Çan2 Termik A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğumuz ve sermayenin %76,77'sini temsil eden 245.651.000 TL nominal değerli paylarından 165.651.000 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 12.01.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993210BIST