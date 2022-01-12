***CANTE* *ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
12.01.2022 18:30
***CANTE******ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş. olarak Çan2 Termik A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğumuz ve sermayenin %76,77'sini temsil eden 245.651.000 TL nominal değerli paylarından 165.651.000 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 12.01.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993210
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
18:0513,2907
En Yüksek
|Değişim
|: -3,74%
|| -0,5162
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,1553
18:0515,1962
En Yüksek
|Değişim
|: -3,21%
|| -0,5035
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,0502
18:05776,94
En Yüksek
|Değişim
|: -3,93%
|| -31,78
|Açılış
|: 776,94
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
771,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1807
|13,2937
|% -3,72
|
|Euro
|15,1053
|15,1871
|% -3,27
|
|Sterlin
|18,0837
|18,1743
|% -3,56
|
|Frank
|14,4317
|14,5187
|% -3,00
|
|Riyal
|3,5153
|3,5330
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|3,67
|
|Altın Gr.
|773
|773
|-35,41
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,29
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
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17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
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17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem