***CANTE* *ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***CANTE******ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [CANTE]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza müteakip olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamındaki başvuru, söz konusu payların borsada satış amacıyla borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi olarak düzenlenmiş ve ilgili formunun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999216BIST