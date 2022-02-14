***CANTE* *ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***CANTE******ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [CANTE]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.01.2022 ve 03.02.2022 tarihli özel durum açıklamalarında belirtilmiş olan Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamındaki payların satış amacıyla borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi hususunda hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7/176 sayılı toplantısında onaylanmıştır. İlgili formun onaylı nüshası ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001562BIST