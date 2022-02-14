***CANTE* *ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
14.02.2022 17:32
***CANTE******ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.01.2022 ve 03.02.2022 tarihli özel durum açıklamalarında belirtilmiş olan Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamındaki payların satış amacıyla borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi hususunda hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7/176 sayılı toplantısında onaylanmıştır. İlgili formun onaylı nüshası ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001562
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.027
En Düşük
1.971
18:0513,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0056
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6118
En Düşük
13,5669
18:0515,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0359
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4080
En Düşük
15,3518
18:05818,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 10,52
|Açılış
|: 818,52
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
819,84
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|4,42
|71.712
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|9.019.260
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|217.811.592
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|131.611.829
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|168.166.034
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|7.590.787
|% -9,96
|
|DESA
|9,95
|22.137.355
|% -9,87
|
|INTEM
|101,00
|38.088.547
|% -9,74
|
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% -9,48
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% -2,59
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5811
|13,5978
|% 0,04
|
|Euro
|15,3774
|15,3981
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,3342
|18,4261
|% 0,50
|
|Frank
|14,6259
|14,7140
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6124
|3,6305
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,87
|
|Altın Gr.
|818
|819
|10,36
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,47
|0,04
|
|B. Petrol
|95,88
|95,88
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 83 kaybederek (% -1.89 ) 1, 810
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, AYDEM, ISKUR, OYLUM, PKENT, ATSYH, IHYAY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, ORCAY, INTEM
-
17:58
POLTK, ISKUR, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında