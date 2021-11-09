Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
tetst
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CANTE* *VAKFN* *EGSER* *PSDTC* *MMCAS* *RTALB* *ODAS* *DENGE* *BLCYT* *KRDMB* *KRDMD* *KUYAS* *ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören

09.11.2021 17:24
***CANTE* *VAKFN* *EGSER* *PSDTC* *MMCAS* *RTALB* *ODAS* *DENGE* *BLCYT* *KRDMB* *KRDMD* *KUYAS* *ALMAD*** MER


***CANTE******VAKFN******EGSER******PSDTC******MMCAS******RTALB******ODAS******DENGE******BLCYT******KRDMB******KRDMD******KUYAS******ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALMAD, BLCYT, CANTE, DENGE, EGSER, KRDMB, KRDMD, KUYAS, MMCAS, ODAS, PSDTC, RTALB, VAKFN

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALMAD 1 ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BEKTAŞ ÜŞÜMÜŞ 150.000,000
BLCYT 2 BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E DURSUN ALİ DEMİRER 1,800
CANTE 3 ÇAN2 TERMİK A.Ş E HASAN BACAK 105.000,000
DENGE 4 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E KEREM LAFÇI 3,816
EGSER 5 EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SEVGİ ATAGÜN 54,252
KRDMB 6 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.B GRUBU E KAMİL GÜLEÇ 169.797,288
KRDMD 7 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU E KAMİL GÜLEÇ 10,071
KUYAS 8 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. E DURSUN ALİ DEMİRER 8.500,000
MMCAS 9 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. E DURSUN ALİ DEMİRER 3.710,000
MMCAS 10 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. E HASAN BACAK 23.600,000
ODAS 11 ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. E MUSTAFA ALİ ÖZAL 545.000,000
PSDTC 12 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. E DURSUN ALİ DEMİRER 1,000
RTALB 13 RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. E DURSUN ALİ DEMİRER 1.225,000
VAKFN 14 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ENİS BULUT 562.500,000
VAKFN 15 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E GÜLŞAH BAL 147.525,000
VAKFN 16 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KAMİL GÜLEÇ 5.625.000,000
VAKFN 17 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 20.495,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976309


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.624
Değişim :  0,52% |  8,45
Açılış :  1.618  
Önceki Kapanış :  1.616  
En Yüksek
1.627 En Düşük
1.604
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 93,00 27.261.927 % 9,99  
NUGYO 11,47 16.528.481 % 9,97  
OYLUM 8,05 7.141.600 % 9,97  
TURGG 144,60 14.864.328 % 9,96  
DOAS 37,76 181.182.453 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,8140 9,8194 % 0,90  
Euro 11,2862 11,2930 % -0,01  
Sterlin 13,1463 13,2123 % -0,05  
Frank 10,6523 10,7165 % 0,15  
Riyal 2,6103 2,6234 % 0,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.847 14,02  
Altın Gr. 582 582 8,81  
Cumhuriyet 3.873 3.931 91,00  
Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 24,60 24,62 0,27  
Gümüş Gr. 7,77 7,78 0,17  
B. Petrol 83,02 83,02 -1,76  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru