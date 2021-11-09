***CANTE* *VAKFN* *EGSER* *PSDTC* *MMCAS* *RTALB* *ODAS* *DENGE* *BLCYT* *KRDMB* *KRDMD* *KUYAS* *ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören









***CANTE******VAKFN******EGSER******PSDTC******MMCAS******RTALB******ODAS******DENGE******BLCYT******KRDMB******KRDMD******KUYAS******ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALMAD, BLCYT, CANTE, DENGE, EGSER, KRDMB, KRDMD, KUYAS, MMCAS, ODAS, PSDTC, RTALB, VAKFNSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ALMAD 1 ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BEKTAŞ ÜŞÜMÜŞ 150.000,000BLCYT 2 BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E DURSUN ALİ DEMİRER 1,800CANTE 3 ÇAN2 TERMİK A.Ş E HASAN BACAK 105.000,000DENGE 4 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E KEREM LAFÇI 3,816EGSER 5 EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SEVGİ ATAGÜN 54,252KRDMB 6 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.B GRUBU E KAMİL GÜLEÇ 169.797,288KRDMD 7 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU E KAMİL GÜLEÇ 10,071KUYAS 8 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. E DURSUN ALİ DEMİRER 8.500,000MMCAS 9 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. E DURSUN ALİ DEMİRER 3.710,000MMCAS 10 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. E HASAN BACAK 23.600,000ODAS 11 ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. E MUSTAFA ALİ ÖZAL 545.000,000PSDTC 12 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. E DURSUN ALİ DEMİRER 1,000RTALB 13 RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. E DURSUN ALİ DEMİRER 1.225,000VAKFN 14 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ENİS BULUT 562.500,000VAKFN 15 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E GÜLŞAH BAL 147.525,000VAKFN 16 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KAMİL GÜLEÇ 5.625.000,000VAKFN 17 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E KEREM LAFÇI 20.495,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976309BIST