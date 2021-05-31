***CANTE* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 08:48
***CANTE******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çan2 Termik A.Ş. paylarının halka arzı sonrasında, fiyat istikrarına konu olan 30.04.2021 – 29.05.2021 tarihleri arasında payların fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, kurumumuz tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938884
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.424
En Düşük
1.424
18:058,4877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
18:0510,3928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0056
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4003
En Düşük
10,3676
18:05522,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,91
|Açılış
|: 522,49
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,20
|38.226.738
|% 16,35
|
|BALAT
|6,58
|420.098
|% 9,85
|
|CASA
|154,00
|2.146.849
|% 6,80
|
|EUYO
|5,07
|5.016.904
|% 6,74
|
|YAYLA
|4,00
|40.216.761
|% 3,90
|
|AYCES
|69,00
|99.291
|% -9,21
|
|ODAS
|2,15
|3.713.787
|% -6,93
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|RAYSG
|9,52
|6.169
|% -4,90
|
|SONME
|39,00
|42.900
|% -4,08
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,00
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% 0,00
|
|PGSUS
|83,15
|337.462.603
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4859
|8,4877
|% -0,05
|
|Euro
|10,3843
|10,3928
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0412
|12,1016
|% 0,06
|
|Frank
|9,4066
|9,4633
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2553
|2,2666
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|8,95
|
|Altın Gr.
|522
|523
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,31
|28,35
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|70,31
|70,31
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:12YAYLA
Yüzde 14.29 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 613, 867 adet işlem
-
10:11EUYO
Yüzde 17.36 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 872 adet işlem
-
10:10SNGYO
Yüzde 7.92 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 223, 850 adet işlem
-
10:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, GUBRF, SISE
-
10:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, SAHOL, THYAO