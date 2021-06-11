***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [CASA]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıCASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi11/06/2021Sıra Açma Başlangıç Tarihi11/06/2021Sıra Açma Saati10:30AçıklamalarCASA.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:30'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941916BIST