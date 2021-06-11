***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
11.06.2021 10:24
***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
11/06/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
11/06/2021
Sıra Açma Saati
10:30
Açıklamalar
CASA.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:30'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941916
BIST
10:121.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.463
En Düşük
1.460
10:128,3642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0637
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,4469
En Düşük
8,3292
10:1210,2020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0756
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,3018
En Düşük
10,1498
10:12511,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,86
|Açılış
|: 512,58
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
510,73
BIST En Aktif Hisseler10:12
|OYYAT
|22,54
|137.625.542
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|GSDDE
|7,23
|30.488.616
|% 7,75
|
|BOBET
|5,20
|76.490.006
|% 6,78
|
|INTEM
|47,42
|5.830.387
|% 5,52
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|TKURU
|158,50
|1.014.770
|% -9,53
|
|YESIL
|3,21
|11.983.155
|% -8,55
|
|SKTAS
|4,46
|6.946.987
|% -8,04
|
|AKSEN
|12,43
|2.300.345
|% -4,97
|
|GARAN
|8,54
|195.897.978
|% 0,71
|
|OYYAT
|22,54
|137.625.542
|% 9,95
|
|TUPRS
|105,10
|132.021.775
|% 1,94
|
|FENER
|38,08
|114.345.904
|% 4,21
|
|THYAO
|14,48
|88.023.008
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,18
|67.653.268
|% 0,93
|
|GARAN
|8,54
|195.897.978
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,31
|34.450.660
|% 0,87
|
|BOBET
|5,20
|76.490.006
|% 6,78
|
|SKBNK
|1,16
|16.751.119
|% 0,87
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3618
|8,3642
|% -0,76
|
|Euro
|10,1922
|10,2020
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,8138
|11,8730
|% -0,83
|
|Frank
|9,3256
|9,3818
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2242
|2,2353
|% -0,73
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|3,04
|
|Altın Gr.
|515
|515
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,21
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,06
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|-0,05
|