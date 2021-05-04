***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler33 12.410.955 -12.410.955 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 1.289.817 1.289.817 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 0 7.482.258 41.867.881 1.289.817 55.522.079 55.522.079Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 -907 29.361.484 19.988.655 6.867.661 61.099.016 61.099.016Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler33 6.867.661 -6.867.661 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 -2.159 4.777.181 4.775.022 4.775.022Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)247.978 247.978 247.978Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 -3.066 29.361.484 27.104.294 4.777.181 66.122.016 66.122.016Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.660 1.780.379Dönem Karı (Zararı)33 4.777.181 1.289.817Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.037.797 1.918.188Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 1.830.271 1.877.677Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9-11-30-49 4.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 4.112Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29-54 -44.564 40.511Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler247.978Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler247.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.766.318 -1.427.626Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.406.121 -20.774.865İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.406.121 -20.774.865Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16-17 390.437 210.011İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 390.437 210.011Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -11.536.463Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 6.738.490 19.074.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 6.738.490 19.074.799Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26-32 1.047.339 62.429İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 1.047.339 62.429Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.660 1.780.379YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.779.661Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -1.779.661FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.660 718NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.660 718DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 22.391 4.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 71.051 5.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 71.051 22.391Ticari Alacaklar9 54.511.649 51.105.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 54.511.649 51.105.528Diğer Alacaklar11 932.898 932.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 932.898 932.215Stoklar13 39.637.472 28.101.009Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 9.200.867 9.591.987Diğer Dönen Varlıklar17 8.000 8.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.000 8.000ARA TOPLAM104.361.937 89.761.130TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR104.361.937 89.761.130DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 8.080 8.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.080 8.080Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.000.000 3.000.000Maddi Duran Varlıklar20 6.288.226 6.438.412Binalar20 4.923.867 4.961.822Tesis, Makine ve Cihazlar20 1.324.919 1.435.186Mobilya ve Demirbaşlar20 39.440 41.404Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 54.882.769 56.562.854Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 54.882.769 56.562.854TOPLAM DURAN VARLIKLAR64.179.075 66.009.346TOPLAM VARLIKLAR168.541.012 155.770.476KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 46.184.543 39.446.053İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 46.184.543 39.446.053Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 118.794 64.421Diğer Borçlar11 125.815 14.170İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 104.768 7.403İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 21.047 6.767Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 2.309.153 2.328.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 2.309.153 2.328.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.200.774 1.208.367Kısa Vadeli Karşılıklar31 6.765.437 6.765.437Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 6.765.437 6.765.437Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.233.986 237.429İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.233.986 237.429ARA TOPLAM57.938.502 50.064.810TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.938.502 50.064.810UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar11 43.100.000 43.187.863İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 43.100.000 43.187.863Uzun Vadeli Karşılıklar30 19.957 13.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 19.957 13.146Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 1.360.537 1.405.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.480.494 44.606.650TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER102.418.996 94.671.460ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.122.016 61.099.016Ödenmiş Sermaye4.900.000 4.900.000Geri Alınmış Paylar (-)-17.877 -17.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.066 -907Diğer Kazançlar (Kayıplar)-3.066 -907Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.361.484 29.361.484Yasal Yedekler29.361.484 29.361.484Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27.104.294 19.988.655Net Dönem Karı veya Zararı4.777.181 6.867.661TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.122.016 61.099.016TOPLAM KAYNAKLAR168.541.012 155.770.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 192.350.782 20.317.155Satışların Maliyeti45 -183.936.096 -16.998.911TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.414.686 3.318.244BRÜT KAR (ZARAR)8.414.686 3.318.244Genel Yönetim Giderleri47-48 -329.276 -2.030.695Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 3.094.995 52.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -5.247.014 -9.268ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.933.391 1.330.377FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.933.391 1.330.377Finansman Giderleri51 -49SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.933.391 1.330.328Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.156.210 -40.511Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -1.200.774Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 44.564 -40.511SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.777.181 1.289.817DÖNEM KARI (ZARARI)4.777.181 1.289.817Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.777.181 1.289.817Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.159 40.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-540 40.511Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-540 40.511Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.159 40.511TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.779.340 1.330.328Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.779.340 1.330.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934534BIST