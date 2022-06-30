***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2022-16.02.2021-0303.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021, 01.01.2020-31.12.2020 ve 01.01.2019-31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar31.12.2021, 31.12.2020 ve 31.12.2019Değişikliğin NedeniSermaye Piyasası Kurulu 03.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-22313 sayılı yazısıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiVardır.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün aşağıda belirtilen gündem ile toplanarak ilgili kararları almıştır. GÜNDEM: Sermaye Piyasası Kurulu 03.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-22313 sayılı yazısı uyarınca yeniden düzenlenen finansal tabloların görüşülmesi KARARLAR : 1- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı ‘nın 03.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-22313 sayılı yazısında belirtilen hususlar uyarınca yeniden düzenlenen ve bağımsız denetim çalışmaları tamamlanan 2019, 2020 ve 2021 finansal tabloların kabulüne, 2- İşbu finansal tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmasına, 3-Yapılacak ilk Genel Kurul ‘da ortakların onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Düzeltilmiş Finansal Tablo ve dip notlarının gün içerisinde KAP 'ta yayınlanıyor olacağı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040410BIST