***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCİLİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 05.06.2020Genel Kurul Tarihi 03.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Çengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2019 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.5 - Yönetim kurulu üye ve görev sürelerinin şirket ana sözleşmesi gereği 2 (iki) yıllığına belirlenmesi6 - 2019 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolara göre oluşan karın yeni yatırımlar sebebi ile, Yönetim Kurulu'nun 05.06.2020 tarih ve 2020/6 sayılı kararı paralelinde kar dağıtılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulması.7 - Şirketimizin 06.03.2020 tarih ve 2019/35 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme haklarından vazgeçilen akaryakıt istasyonu sebebi ile oluşan 10,0845 TL ‘lik ayrılma hakkı bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 300.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 16.03.2020 tarih ve 2020/1 sayılı atama kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.9 - Şirket merkez adresinin Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 Daire:2 Bakırköy/İstanbul adresinden Çengeldere Mh. Ulus Cd. N25/1 Beykoz / İSTANBUL adresine taşınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.10 - Şirketimizin 4.900.000,00-TL(dörtmilyondokuzyüzbin) olan sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılarak 48.000.000,00(kırksekizmilyon) TL ‘ye çıkarılması, tahsisli sermaye arttırımı ve Genel Kurul ‘un onayına sunulması ve ilgili alt maddeler... (KAP formatına uyması için 10ncu madde özet olarak yazılmış olup, tam metin ekli genel kurul daveti pdf 'inde sunulmaktadır.)11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev ‘i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun ‘nun 295 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.13 - Dilek ve öneriler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 CASA FAALİYET-UBD RAPORU.pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 2 CASA EMTİA 2019 OLAĞAN GENEL KURULU DAVET.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ŞİRKET MERKEZİ OLAN ÇENGELDERE MH. ULUS CD. NO:25/1 BEYKOZ / İSTANBUL ADRESİNDE SAAT 14:00 'DA YAPILMIŞ OLUP, TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE SUNULMAKTADIR.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk Açıklamalar2019 yılı Olağan Genel Kurulu kararları 21.07.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861231BIST