***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
06.05.2022 16:31
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.05.2022 tarih ve 2022/4 numaralı kararı paralelinde mevcut bedelli ve bedelsiz sermaye artırımının iptal edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027278
BIST
16:512.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -21,65
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.437
16:5114,9531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0921
|Açılış
|: 14,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
16:5115,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1123
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
16:51905,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,31
|Açılış
|: 905,02
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler16:51
|ALKA
|35,02
|61.961.737
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.476.760
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|95.611.235
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.545.886
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|86.149.982
|% 9,92
|
|PETUN
|24,16
|61.510.677
|% -9,10
|
|SELVA
|18,23
|26.311.143
|% -7,37
|
|ODAS
|2,47
|455.126.027
|% -7,14
|
|ALCTL
|27,26
|39.243.000
|% -6,77
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|SISE
|19,26
|4.798.708.373
|% 2,39
|
|THYAO
|42,02
|2.771.285.584
|% -1,55
|
|TUPRS
|251,40
|1.613.884.199
|% 2,49
|
|KOZAL
|183,80
|1.328.502.066
|% 3,43
|
|AKBNK
|8,70
|1.292.717.311
|% -0,91
|
|SISE
|19,26
|4.798.708.373
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,79
|992.922.201
|% -1,03
|
|ODAS
|2,47
|455.126.027
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,66
|413.648.941
|% -1,85
|
|AKBNK
|8,70
|1.292.717.311
|% -0,91
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9436
|14,9531
|% 0,62
|
|Euro
|15,8088
|15,8244
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,3570
|18,4490
|% 0,30
|
|Frank
|15,0755
|15,1663
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9731
|3,9930
|% 0,62
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|3,28
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,19
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|3,00
|
|Tam
|6.042
|6.195
|18,50
|
|Yarım
|2.920
|2.997
|8,95
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|4,47
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,86
|
Seans Raporu
16:51
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17:05VKGYO
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17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 09 kaybederek (% -1.28 ) 2, 709
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17:03XU100
Endeks 2, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 06 altında . İşlem hacmi 31, 317.00 milyon TL de
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17:03TCELL
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 779, 008 adet işlem