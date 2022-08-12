***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAR PAYI DAĞITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 07.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.08.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)CASA, TREKRSS00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)CASA, TREKRSS00014 0 0Ek AçıklamalarŞİRKETİMİZ GENEL KURUL 'U YÖNETİM KURULU 'NUN KAR PAYI DAĞITILMAMASI YÖNÜNDEKİ ÖNERİSİNİ ONAYLAMIŞTIR.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUCASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.900.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 517.780Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 50.962.687 9.836.3734. Vergiler ( - ) -15.347.507 -2.459.0935. Net Dönem Kârı 35.615.180 7.377.2806. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -368.864 -368.8648. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 35.246.316 7.008.416Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtıla Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 35.246.316 7.008.41620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. (Karar No:2022/07)KARARLAR :1- Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait solo finansal tablolarında TFRS 'ye göre 50.962.687 TL brüt, 35.615.180 TL net ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre 34.331.391 TL brüt, 9.836.373 TL net dönem karı oluşmuştur.2- Ekli kar dağıtım tablosunun kabulüne,3- Artan işletme sermayesi ihtiyacı ve emtia fiyatları sebebi ile Şirketimizin Ortaklarına 2021 yılı dağıtılabilir net dönem karından kar payı dağıtılmaması hususunun Genel Kurul ‘a önerilmesine ve onayına sunulmasına,katılanların oy birliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055115BIST