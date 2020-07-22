***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 10.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır 1.Yönetim Kurulu Görev Dağılımı: a) 03.07.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulu üyeliklerine T.C. uyruklu ve 556 480 437 80 T.C. kimlik numaralı Oytun PASTIRMA, T.C. uyruklu ve 651 822 525 62 T.C. kimlik numaralı Mustafa Özcan AKKUTLU, T.C uyruklu ve 328 817 394 72 T.C. kimlik numaralı İsmail BAYSAL, T.C uyruklu ve 401 083 658 16 T.C. kimlik numaralı Mehmet Ali YILMAZ, T.C uyruklu ve 636 764 122 18 T.C. kimlik numaralı Hasan YALÇIN, 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. b) Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu görev dağılımı sonucunda Oytun PASTIRMA, Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Özcan AKKUTLU, Yönetim Kurulu Üyesi, İsmail Baysal, Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Ali YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyesi, Hasan Yalçın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 2. Şirketin Temsil ve İlzamı a) Halen yürürlükte bulunan imza sirkülerinin iptal edilmesine,b) Yönetim Kurulu Başkanı Oytun PASTIRMA ile Yönetim Kurulu Üyesi Hasan YALÇIN 'ın şirket unvanı veya kaşesi altında atacakları MÜŞTEREK imzaları ile hiçbir sınırlama olmaksızın şirketimizi her konuda temsil ve ilzama ve ahz-u kabza yetkili olmalarına, verilen yetkiler çerçevesinde sirküler tanzim, tescil ve ilanına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. İşbu karalar, 21.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 'nce tescil edildiği ilan olunmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861230BIST