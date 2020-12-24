***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2020 tarihli mali tablolarının kesinleşmesi ve bağımsız denetim raporunun olası en kısa zamanda teslim alınması, raporun kamuya açıklanmasını müteakip KAP ta açıklanan son faaliyet raporumuzda da belirttiğimiz üzere Borsa İstanbul'a hisse senetlerimizin yakın izleme pazarından çıkarılması amaçlı başvuru yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894814BIST