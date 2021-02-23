***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 16:53
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile kat karşılığı sözleşme hükümleri doğrultusunda 394/33 ada parseldeki şirketimize ait B blok olarak adlandırılan dairelerin Yapı Kullanma Belgesi 30613459 onay kodu ve 38 nolu belge ile Yomra Belediyesinden alınmış olup, hak sahiplerine oturum için anahtar teslimleri devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911861
BIST
17:041.527
En Yüksek
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|: 1.558
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BIST En Aktif Hisseler17:04
|SAYAS
|19,27
|54.545.158
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|61.856.384
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|52.576.314
|% 9,98
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|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
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|KSTUR
|286,00
|2.813.875
|% 9,79
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|GLBMD
|7,92
|18.660.261
|% -10,00
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|TKNSA
|18,09
|88.219.166
|% -10,00
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|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
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|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
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|PETKM
|5,48
|3.730.722.615
|% 7,03
|
|THYAO
|13,05
|2.326.822.301
|% 3,24
|
|SASA
|36,32
|1.786.487.903
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,50
|1.582.461.110
|% 4,02
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|KOZAL
|134,30
|1.492.609.080
|% -3,03
|
|PETKM
|5,48
|3.730.722.615
|% 7,03
|
|EKGYO
|2,35
|952.682.768
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,99
|364.676.670
|% -9,17
|
|TSKB
|1,79
|554.088.006
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,44
|423.504.480
|% -2,70
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0618
|7,0645
|% 0,62
|
|Euro
|8,5834
|8,5879
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,9088
|9,9584
|% 0,72
|
|Frank
|7,8110
|7,8581
|% 0,18
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|Riyal
|1,8770
|1,8864
|% 0,61
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|17:04
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-0,76
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|Altın Gr.
|411
|411
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.733
|2.774
|25,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|25,82
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|12,48
|
|Çeyrek
|659
|674
|6,25
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|-0,48
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|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,04
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|B. Petrol
|64,40
|64,40
|0,04
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