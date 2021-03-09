***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2020 faaliyet raporunda da belirtilen, şüpheli ticari alacaklar kaleminde takip edilen ve 2020 yılı faaliyet gelirlerinden, %100 'üne karşılık ayrılan 10.134.424,61 TL 'lik alacak davaları hem ticari hem de ceza mahkemelerinde devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916480BIST