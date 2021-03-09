***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 13:18
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2020 faaliyet raporunda da belirtilen, şüpheli ticari alacaklar kaleminde takip edilen ve 2020 yılı faaliyet gelirlerinden, %100 'üne karşılık ayrılan 10.134.424,61 TL 'lik alacak davaları hem ticari hem de ceza mahkemelerinde devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916480
BIST
15:081.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,98
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
15:087,6443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1081
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
15:089,1013
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0947
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
15:08419,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,02
|Açılış
|: 419,34
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:08
|TRILC
|13,31
|150.004
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.716.780
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.295.991
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.420.714
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.271.157
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.924.813
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,10
|51.590.657
|% -8,88
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,15
|619.207.344
|% 3,44
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|336.789.437
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6353
|7,6443
|% -1,39
|
|Euro
|9,0908
|9,1013
|% -1,03
|
|Sterlin
|10,5656
|10,6185
|% -0,92
|
|Frank
|8,1679
|8,2171
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0296
|2,0398
|% -1,32
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|25,66
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.789
|2.831
|11,00
|
|Tam
|2.773
|2.843
|8,65
|
|Yarım
|1.340
|1.375
|4,18
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|0,88
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:20SANEL
Yüzde 5.25 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 779, 586 adet işlem
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15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 64 artarak (% 1.46 ) 1, 640
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15:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, SISE
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15:19XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 16, 432.00 milyon TL de
-
15:19BTCIM
Yüzde 7.87 oranında artışla 15.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 857, 977 adet işlem