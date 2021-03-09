***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Sn. Doç. Dr. Derya ERÇETİN atanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Doç. Dr. Derya ERÇETİN hakkında1965 yılı Kütahya doğumludur. 1982 yılında İzmir Atatürk Lisesinden 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. ‘den lisans derecesi ile mezun olmuştur. 1992 yılında Hazine Dış Ticaret Bakanlığında Uzman olarak göreve başlamıştır. 1998-2002 yılları arasında ÇEAŞ A.Ş. (Berke barajı Genel Koordinatör) görevini yürütmüş, 2003-2006 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Bakan Danışmanlığı görevinde bulunmuş, 2006-2010 yılları arasında Turizm alanında Genel Müdürlük Ve Yönetim Kurulu üyesi olarak Tatil Köyü İşletmeciliği ve Hilton Oteller Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.2010-2017 yılları arasında akaryakıt sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2014 yılı itibariyle doktora eğitimini tamamlamış akabinde 2014-2016 yılları arası Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2017-2020 yılları arası Enerji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığında Özel Danışman olarak görev yapmıştır. 2018 yılında yaptığı akademik çalışmalar sonucu Doçent Doktor unvanını almıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916485BIST