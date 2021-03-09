***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 13:40
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Sn. Doç. Dr. Derya ERÇETİN atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Doç. Dr. Derya ERÇETİN hakkında
1965 yılı Kütahya doğumludur. 1982 yılında İzmir Atatürk Lisesinden 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. ‘den lisans derecesi ile mezun olmuştur. 1992 yılında Hazine Dış Ticaret Bakanlığında Uzman olarak göreve başlamıştır. 1998-2002 yılları arasında ÇEAŞ A.Ş. (Berke barajı Genel Koordinatör) görevini yürütmüş, 2003-2006 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Bakan Danışmanlığı görevinde bulunmuş, 2006-2010 yılları arasında Turizm alanında Genel Müdürlük Ve Yönetim Kurulu üyesi olarak Tatil Köyü İşletmeciliği ve Hilton Oteller Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.
2010-2017 yılları arasında akaryakıt sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2014 yılı itibariyle doktora eğitimini tamamlamış akabinde 2014-2016 yılları arası Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2017-2020 yılları arası Enerji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığında Özel Danışman olarak görev yapmıştır. 2018 yılında yaptığı akademik çalışmalar sonucu Doçent Doktor unvanını almıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916485
BIST
15:071.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,12
|Açılış
|: 1.542
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|Önceki Kapanış
|: 1.530
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En Düşük
7,6004
15:079,0962
En Yüksek
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|: -1,09%
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|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,2271
En Düşük
9,0533
15:07419,34
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|: 0,24%
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|Açılış
|: 419,34
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|Önceki Kapanış
|: 418,32
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422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:07
|TRILC
|13,31
|150.004
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.716.780
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.295.991
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.420.714
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.271.157
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.924.813
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,10
|51.590.657
|% -8,88
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,15
|619.207.344
|% 3,44
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|336.789.437
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6340
|7,6411
|% -1,44
|
|Euro
|9,0873
|9,0962
|% -1,09
|
|Sterlin
|10,5615
|10,6145
|% -0,96
|
|Frank
|8,1651
|8,2143
|% -0,84
|
|Riyal
|2,0285
|2,0387
|% -1,37
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|26,65
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|0,00
|
|Tam
|2.772
|2.842
|7,39
|
|Yarım
|1.340
|1.375
|3,57
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,24
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,07
|
|B. Petrol
|69,22
|69,22
|0,98
|
Seans Raporu
15:07
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15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 64 artarak (% 1.46 ) 1, 640
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15:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, SISE
-
15:19XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 16, 432.00 milyon TL de
-
15:19BTCIM
Yüzde 7.87 oranında artışla 15.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 857, 977 adet işlem
-
15:18DGGYO
Yüzde 9.16 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 834, 166 adet işlem