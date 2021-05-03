***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile kat karşılığı sözleşme hükümleri doğrultusunda 394/33 ada parseldeki şirketimize ait B blok olarak adlandırılan dairelerin Yapı Kullanma Belgesi 30613459 onay kodu ve 38 nolu belge ile Yomra Belediyesinden alınmış olup, hak sahiplerine oturum için anahtar teslimleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934259BIST