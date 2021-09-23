***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2021 13:18
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, Kurul üyelerinden Sn. Mehmet Ali YILMAZ yerine Sn. Prof. Dr. Mustafa Ege ‘nİn Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliğine atanmasına, iş bu kararın tescil ve ilan edilerek yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964951
BIST
14:351.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,85
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:358,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1098
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:3510,2954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1810
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:35499,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 7,06
|Açılış
|: 499,00
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:33
|YEOTK
|66,55
|202.735.478
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|22.482.320
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|58.704.331
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.147.139
|% 9,87
|
|DESPC
|10,65
|11.100.768
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,48
|94.521.170
|% -8,49
|
|KTSKR
|57,90
|16.487.071
|% -8,10
|
|DOGUB
|4,87
|8.424.603
|% -5,62
|
|DOBUR
|20,76
|376.238
|% -5,38
|
|GARAN
|9,26
|1.868.739.598
|% -2,32
|
|EREGL
|16,82
|733.558.618
|% -0,47
|
|THYAO
|13,21
|702.100.239
|% 0,15
|
|YKBNK
|2,39
|514.717.981
|% -2,05
|
|TUPRS
|111,30
|442.056.142
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,39
|514.717.981
|% -2,05
|
|GARAN
|9,26
|1.868.739.598
|% -2,32
|
|EKGYO
|1,82
|277.443.059
|% 1,68
|
|ODAS
|1,35
|105.611.138
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,35
|367.566.428
|% -2,37
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7627
|8,7656
|% 1,31
|
|Euro
|10,2838
|10,2903
|% 1,74
|
|Sterlin
|11,9519
|12,0118
|% 1,75
|
|Frank
|9,4116
|9,4683
|% 1,17
|
|Riyal
|2,3247
|2,3363
|% 1,08
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|5,42
|
|Altın Gr.
|500
|500
|8,52
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|44,00
|
|Tam
|3.294
|3.379
|46,87
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|22,38
|
|Çeyrek
|798
|817
|11,20
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,08
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,47
|