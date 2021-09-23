***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, Kurul üyelerinden Sn. Mehmet Ali YILMAZ yerine Sn. Prof. Dr. Mustafa Ege ‘nİn Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliğine atanmasına, iş bu kararın tescil ve ilan edilerek yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964951BIST