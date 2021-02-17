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***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu

17.02.2021 13:14



***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )

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Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/02/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
17/02/2021
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulu 'muz bugün toplanarak aşağıdaki kararları almışlerdır. KARARLAR: 1- Yönetim Kurulumuz halen yakın izleme pazarında işlem görmekte olan şirketimizin Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin 36 'ncı maddesi gereğince yakın izleme pazarından alt pazara geçiş için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmiş ve sağladığı sonucuna varmıştır. Bu kapsamda 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Kap 'da yayımlanmış olan mali tablolarımızdaki veriler, şirketimizin faaliyetlerinde, cirosunda, karlılığında ve yönetim yapısında meydana gelen olumlu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul yakın izleme pazarından, Borsa İstanbul alt pazara geçiş için başvurulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Borsa Yönetim Kurulu'nun 13/11/2015 tarihli toplantısında belirtilen gözaltı pazarına alınma nedenlerinin kalkmış olması Faaliyet raporumuz ve Kap açıklamalarımızın incelenmesi ile gözaltı pazarına alınma nedenlerinin tamamının ortadan kalktığı görülmektedir. Şirket faaliyet konusunu değiştirmiş, mali bünyesini kuvvetlendirmiş ve yönetim kapasitesini arttırmış dolayısıyla tüm bu olumlu gelişmeler şirket bilanço büyüklüklerine, varlık ve kaynak yapısına, ciro ve karlılığına pozitif yansımıştır. Şirket işletme sermayesi ve özkaynakları yeterlidir, esas faaliyetleri ile düzenli ve sürdürebilir gelir yaratmaktadır. KOTASYON YÖNERGESİ GEREKLİ ŞARTLARI SAĞLAMASINA YÖNELİK TABLO (EK-1) Saygılarımızla...




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910327


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