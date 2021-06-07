***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU, ORTAKLAR FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI BİLDİRİMİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 4.900.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviCASA, TREKRSS00014 4.900.000 48.100.000,000 981,63265 CASA, TREKRSS00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 4.900.000 48.100.000,000 981,63265İç Kaynakların Detayı :Özel Fonlar (TL) 48.100.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CASA, TREKRSS00014 4.900.000 47.000.000,000 959,18367 1,00 CASA, TREKRSS00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 4.900.000 47.000.000,000 959,18367Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama 43.195.266 TL'lik kısım Oytun Pastırma tarafından şirkete sermaye avansı nitelikli nakit konulandan, geri kalan bakiye 6.704.734 TL ise Oytun Pastırma kefaleti ile karşılanacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.06.2021SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021Ek AçıklamalarT.C. SERMAYE PİYASASI KURULU, ORTAKLAR FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI, 07.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-6928 sayılı kararı ilebaşvurumuz kapsamında Kurula iletilen Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesine ilişkin tadil metninini. Kurulun mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesini Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun gördüğünü,ii. Esas sözleşmenizin tadili için verilen onayın, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olduğınu, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kuruldan yeniden uygun görüş alınması gerektiğini,iii. Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinmizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesinin Şirketimiz sorumluluğunda bulunduğunu,iv. Bu kapsamda, Kurulun uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kuruldan yeniden uygun görüş alınması gerektiğini,v. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için verilen bu onay sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onayı niteliğinde olmadığını,vi. Şirketimiz genel kurulunda sermaye artırım kararı alınmasından sonra,ancak esas sözleşme değişikliğine ilişkin 6 ncı maddenin tescilinden önce Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ihraç edilecek paylara ilişkin izahnamenin onaylanması amacıyla Kurul 'a başvuruda bulunulması gerektiğini,bildirmiş olduğunu, kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Casa Emtia tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940446BIST