***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.06.2021 11:29
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU, ORTAKLAR FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI BİLDİRİMİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 4.900.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
CASA, TREKRSS00014 4.900.000 48.100.000,000 981,63265 CASA, TREKRSS00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 4.900.000 48.100.000,000 981,63265
İç Kaynakların Detayı :
Özel Fonlar (TL) 48.100.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CASA, TREKRSS00014 4.900.000 47.000.000,000 959,18367 1,00 CASA, TREKRSS00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 4.900.000 47.000.000,000 959,18367
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama 43.195.266 TL'lik kısım Oytun Pastırma tarafından şirkete sermaye avansı nitelikli nakit konulandan, geri kalan bakiye 6.704.734 TL ise Oytun Pastırma kefaleti ile karşılanacaktır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
Ek Açıklamalar
T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU, ORTAKLAR FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI, 07.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-6928 sayılı kararı ile
başvurumuz kapsamında Kurula iletilen Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesine ilişkin tadil metninin
i. Kurulun mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesini Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun gördüğünü,
ii. Esas sözleşmenizin tadili için verilen onayın, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olduğınu, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kuruldan yeniden uygun görüş alınması gerektiğini,
iii. Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinmizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesinin Şirketimiz sorumluluğunda bulunduğunu,
iv. Bu kapsamda, Kurulun uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kuruldan yeniden uygun görüş alınması gerektiğini,
v. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için verilen bu onay sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onayı niteliğinde olmadığını,
vi. Şirketimiz genel kurulunda sermaye artırım kararı alınmasından sonra,ancak esas sözleşme değişikliğine ilişkin 6 ncı maddenin tescilinden önce Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ihraç edilecek paylara ilişkin izahnamenin onaylanması amacıyla Kurul 'a başvuruda bulunulması gerektiğini,
bildirmiş olduğunu, kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Casa Emtia tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940446
BIST