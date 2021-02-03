***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2021 12:06
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Çengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBUL +90 (216) 232 24 19 +90 (216) 232 24 20
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ALİ YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin erken saptanması komite başkanı
OYTUN PASTIRMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2019 İcrada Görevli Yoktur 0.01 Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
FİKRET KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır -
MİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907170
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|EKIZ
|10,56
|3.024.806
|% 10,00
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|UZERB
|71,50
|1.321.821
|% 10,00
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|YESIL
|242,00
|10.621.182
|% 10,00
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|COSMO
|12,68
|405.138
|% 9,97
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|GEDIK
|25,84
|61.704.393
|% 9,96
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|KAPLM
|28,52
|12.392.518
|% -9,46
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|TACTR
|27,00
|3.781.784
|% -6,44
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|DZGYO
|5,74
|61.041.566
|% -5,12
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|ISBIR
|4.850,00
|1.340.830
|% -4,90
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|BTCIM
|10,68
|14.883.629
|% -4,73
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|KOZAL
|123,80
|845.373.549
|% 2,06
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|GARAN
|9,90
|796.032.213
|% 2,17
|
|ODAS
|4,15
|722.044.786
|% 3,49
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|DOHOL
|4,09
|602.650.760
|% -3,08
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|ISFIN
|4,25
|573.698.030
|% 2,16
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|TSKB
|1,87
|403.580.700
|% 1,63
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|ODAS
|4,15
|722.044.786
|% 3,49
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|DOHOL
|4,09
|602.650.760
|% -3,08
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|EKGYO
|2,47
|333.214.549
|% 0,41
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|SKBNK
|1,50
|200.805.516
|% 1,35
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|Dolar
|7,1472
|7,1497
|% -0,73
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|Euro
|8,5929
|8,6001
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,7377
|9,7865
|% -0,73
|
|Frank
|7,9309
|7,9787
|% -0,72
|
|Riyal
|1,9038
|1,9134
|% -0,54
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-1,46
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|Altın Gr.
|422
|422
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.805
|2.847
|-5,00
|
|Tam
|2.793
|2.862
|-5,19
|
|Yarım
|1.350
|1.384
|-2,51
|
|Çeyrek
|677
|692
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|0,21
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|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,00
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|B. Petrol
|57,95
|57,95
|0,15
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