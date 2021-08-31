Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.08.2021 15:09



***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ALİ YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.08.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin erken saptanması komite başkanı
OYTUN PASTIRMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 0.01 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
MUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.03.2019 İcrada Görevli 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği.
MİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.01.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komisyonu Başkanlığı
UĞUR ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.07.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi

Diğer Hususlar
Açıklama




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960961


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.472
Değişim :  0,95% |  13,84
Açılış :  1.467  
Önceki Kapanış :  1.458  
En Yüksek
1.474 En Düşük
1.463
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 37,40 22.778.116 % 10,00  
ULAS 3,85 16.111.215 % 10,00  
UTPYA 22,22 1.338.795 % 10,00  
MANAS 18,82 24.576.967 % 9,99  
EDATA 13,34 152.412.750 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3083 8,3100 % -0,75  
Euro 9,8184 9,8340 % -0,51  
Sterlin 11,3988 11,4559 % -0,72  
Frank 9,0449 9,0994 % -0,49  
Riyal 2,2103 2,2214 % -0,67  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 5,29  
Altın Gr. 485 485 -2,03  
Cumhuriyet 3.218 3.267 -19,00  
Tam 3.197 3.278 -22,56  
Yarım 1.545 1.586 -10,91  
Çeyrek 775 793 -5,46  
Gümüş.Ons 23,91 23,95 -0,10  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,07  
B. Petrol 71,53 71,53 -0,70  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru