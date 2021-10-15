***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2021 13:23
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA EGE YAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 12.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır
OYTUN PASTIRMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 0.01 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
MUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.03.2019 İcrada Görevli Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği.
MİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.01.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komisyonu Başkanlığı
UĞUR ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.07.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971008
BIST
14:281.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 1.417
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|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.409
14:289,2250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0476
|Açılış
|: 9,1980
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
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9,2427
En Düşük
9,1719
14:2810,7114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0381
|Açılış
|: 10,6650
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|Önceki Kapanış
|: 10,6000
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10,7441
En Düşük
10,6401
14:28528,61
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|Açılış
|: 528,61
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|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
527,86
BIST En Aktif Hisseler14:28
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|MERIT
|28,74
|32.485.047
|% 8,45
|
|CEOEM
|10,56
|101.417.384
|% 7,65
|
|KONTR
|63,65
|182.881.946
|% 7,43
|
|EUKYO
|5,04
|2.064.010
|% 6,55
|
|BAYRK
|8,91
|2.016.814
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|42.899.460
|% -9,97
|
|KZBGY
|28,60
|170.103.855
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.572.597
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,79
|102.301.117
|% -9,10
|
|GARAN
|9,07
|1.402.482.534
|% -2,05
|
|THYAO
|14,38
|638.172.454
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,95
|549.287.119
|% 2,96
|
|TUPRS
|128,20
|520.437.955
|% 2,56
|
|EREGL
|17,72
|488.329.439
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,89
|348.381.352
|% 2,72
|
|GARAN
|9,07
|1.402.482.534
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,36
|300.512.188
|% -1,26
|
|KRDMD
|6,95
|549.287.119
|% 2,96
|
|VAKBN
|3,36
|179.420.680
|% -2,61
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2206
|9,2250
|% 0,52
|
|Euro
|10,7068
|10,7114
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,6521
|12,7156
|% 1,07
|
|Frank
|9,9482
|10,0081
|% 0,48
|
|Riyal
|2,4522
|2,4645
|% 0,47
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-15,13
|
|Altın Gr.
|528
|528
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|3.491
|3.544
|-15,00
|
|Tam
|3.473
|3.561
|-14,84
|
|Yarım
|1.679
|1.723
|-7,18
|
|Çeyrek
|842
|861
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,91
|84,91
|0,91
|
Seans Raporu
14:28
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14:40KONTR
Yüzde 6.92 oranında artışla 63.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 873, 701 adet işlem
-
14:39CEOEM
Yüzde 7.65 oranında artışla 10.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 813, 953 adet işlem
-
14:38PENGD
Yüzde 5.00 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 607, 730 adet işlem
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14:37XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 9, 169.00 milyon TL de
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14:37OYLUM
Yüzde 4.13 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 257 adet işlem