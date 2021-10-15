***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA EGE YAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 12.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye HayırOYTUN PASTIRMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 0.01 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiMUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.03.2019 İcrada Görevli Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği.MİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.01.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komisyonu BaşkanlığıUĞUR ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.07.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971008BIST