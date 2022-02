***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA EGE YAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 12.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi LIDYA TECH TUR ARGE VE BİLİŞİM TEK. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.-GENEL MÜDÜRÜ Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999026 Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİOYTUN PASTIRMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı KRC AKARYAKIT DAĞITIM DIŞ TİCARET A.Ş.-ORTAĞI & YÖNETİM KURULU BAŞKANI, STAR SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR DAĞIT. VE PAZ. A.Ş.-SAHİBİ & YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ATİLA PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & ORTAĞI Evet 0.01 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -MUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.03.2019 İcrada Görevli DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-YÖETİM KURULU ÜYESİ, RPET AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & ORTAĞI, ARDIŞ ECZA DEPOSU TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & ORTAĞI, HAVZA PETROL ÜRÜNLERİ VE PAZARLAMA TİC. A.Ş.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & ORTAĞI, EVİN E-TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & SAHİBİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİMİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.01.2021 İcrada Görevli Değil - PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.-YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ, MEEAPPS YAZILIM ve INTERNET TEKNOLOJİLERİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999026 Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, DENETEİMDEN SORUMLU KOMİYE ÜYESİUĞUR ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.07.2021 İcrada Görevli DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ, UĞUR ÖZKAN İŞLETMESİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ & SAHİBİ, SÖZINV DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ & SAHİBİ, EFEM MAKARON ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İTHALAT İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.-ŞİRKET MÜDÜRÜ & SAHİBİ, GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BOLU ENDÜSTRİYEL GAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-ŞİRKET MÜDÜRÜ & ORTAĞI Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999038BIST