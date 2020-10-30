***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 18:37
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2020
Karar Sayısı
14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) İşletmemizin 01.01.2020 – 30.09.2020 dönemine ait finansal tabloları ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-14.1 sayılı "sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği" uyarınca hazırlanmış söz konusu finansal tabloların, İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885124
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0872
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3833
En Düşük
8,2678
18:059,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0956
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05506,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 8,84
|Açılış
|: 506,23
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3702
|8,3755
|% 1,05
|
|Euro
|9,7718
|9,7765
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,8002
|10,8544
|% 1,18
|
|Frank
|9,1037
|9,1585
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2249
|2,2361
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|8,23
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,84
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,62
|37,62
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
-
17:58
BRKO, EUYO, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında