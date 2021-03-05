***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır 1. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak 70546004220 T.C. Kimlik No'lu Sayın Fikret KARTAL'ın ve 65182252562 T.C.Kimlik No'lu Sayın Mustafa Özcan AKKUTLU'nun görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Fikret KARTAL'ın komite başkanı olarak seçilmesine, 2. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak 65182252562 T.C. Kimlik No'lu Sayın Mustafa Özcan AKKUTLU'nun ve 40108365816 T.C.Kimlik No'lu Sayın Mehmet Ali YILMAZ ‘ın görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Özcan AKKUTLU'nun 'un komite başkanı olarak seçilmesine, 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak 55648043780 T.C. Kimlik No'lu Sayın Oytun PASTIRMA'nın ve 36959124040 T.C.Kimlik No'lu Sayın Mine Berra DOĞANER'in görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Mine Berra DOĞANER'in komite başkanı olarak seçilmesine,4. Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915491BIST