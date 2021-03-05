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***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

05.03.2021 18:05



***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır 1. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak   70546004220 T.C. Kimlik No'lu  Sayın Fikret KARTAL'ın ve 65182252562 T.C.Kimlik No'lu Sayın Mustafa Özcan AKKUTLU'nun görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  Sayın Fikret KARTAL'ın komite başkanı olarak seçilmesine, 2. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak   65182252562  T.C. Kimlik No'lu Sayın Mustafa Özcan AKKUTLU'nun  ve 40108365816 T.C.Kimlik No'lu Sayın Mehmet Ali YILMAZ ‘ın görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Özcan AKKUTLU'nun 'un komite başkanı olarak seçilmesine, 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak 55648043780 T.C. Kimlik No'lu Sayın Oytun PASTIRMA'nın ve 36959124040  T.C.Kimlik No'lu Sayın Mine Berra DOĞANER'in  görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  Sayın Mine Berra DOĞANER'in komite başkanı olarak seçilmesine,
4. Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915491


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