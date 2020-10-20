***CASA* *IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.10.2020 09:26
***CASA******IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CASA, IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882478
BIST
13:441.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.208
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|Önceki Kapanış
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1.214
En Düşük
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13:447,8952
En Yüksek
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13:449,3300
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484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:44
|INFO
|15,40
|11.544.792
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.417.058
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.313.169
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.169.908
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|240.023.040
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
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|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.927.064
|% -9,98
|
|SISE
|6,92
|1.044.233.944
|% 0,87
|
|GARAN
|7,54
|930.416.396
|% 0,53
|
|SKBNK
|2,13
|587.540.677
|% 6,50
|
|ASELS
|18,25
|542.665.328
|% 0,83
|
|ISFIN
|4,19
|497.579.192
|% 3,46
|
|SKBNK
|2,13
|587.540.677
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,78
|437.598.147
|% 2,89
|
|CEMAS
|2,50
|461.240.119
|% 6,84
|
|SISE
|6,92
|1.044.233.944
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,35
|322.412.301
|% 1,73
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8927
|7,8952
|% 0,21
|
|Euro
|9,3255
|9,3300
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1861
|10,2371
|% 0,17
|
|Frank
|8,6504
|8,7025
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0954
|2,1059
|% 0,10
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|13:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,68
|
|Altın Gr.
|483
|483
|0,91
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|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.187
|3.266
|-9,50
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-4,59
|
|Çeyrek
|773
|790
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,65
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
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|B. Petrol
|42,77
|42,77
|0,15
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