***CASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.11.2020 09:10
***CASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886283
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
0
En Düşük
0
18:058,4769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0826
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9642
En Düşük
9,8472
18:05520,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,30
|Açılış
|: 520,16
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
520,57
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4669
|8,4769
|% 0,66
|
|Euro
|9,9434
|9,9624
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,9393
|10,9942
|% 0,34
|
|Frank
|9,2571
|9,3129
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2508
|2,2621
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|4,24
|
|Altın Gr.
|520
|520
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,13
|
|B. Petrol
|40,46
|40,46
|-0,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
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17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
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17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
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17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem