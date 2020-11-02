***CASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.11.2020 13:16
***CASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Masum Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885361
BIST
13:091.138
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 25,67
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.140
En Düşük
1.118
13:098,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:099,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0856
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:09508,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,47
|Açılış
|: 508,75
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:09
|KARTN
|1.994,00
|8.775.594
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.178.438.564
|% 2,35
|
|ASELS
|17,82
|839.780.504
|% 6,39
|
|GARAN
|6,71
|631.274.430
|% 1,67
|
|SISE
|6,29
|603.920.704
|% 2,61
|
|KRDMD
|3,27
|565.637.893
|% 5,48
|
|TSKB
|2,61
|2.178.438.564
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|565.637.893
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,75
|243.875.842
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,84
|207.253.493
|% 1,66
|
|SISE
|6,29
|603.920.704
|% 2,61
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3708
|8,3752
|% 0,35
|
|Euro
|9,7457
|9,7566
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,7906
|10,8447
|% 0,15
|
|Frank
|9,1066
|9,1614
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2288
|2,2400
|% 0,46
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,30
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.358
|3.443
|27,33
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|13,22
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,14
|
|B. Petrol
|37,28
|37,28
|-0,66
|